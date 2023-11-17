إستمرار الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني بمراكز شباب الوادي الجديد

أكد بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على إستمرار فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، بمراكز شباب المحافظة، مؤكدا أنه شهد مركز شباب التنمية الشبابية بمدينة الخارجة إقبالا من جانب المتبرعين، تحت شعار قوتنا في وحدتنا.



وقال شوقي، أن الحملة كان قد أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية، الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار قوتنا في وحدتنا لصالح ضحايا فلسطين، في ظل توجيه قوافل إغاثة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية لدعم الشعب الفلسطيني.



وأشار شوقي، أنه يتم تنفيذ تلك الحملات تضامناً من شباب مصر مع الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة جراء أحداث العنف الجاري من جيش الإحتلال على فلسطين، ويشارك ويدعم حملة التبرع بالدم مجلس القبائل والعائلات المصرية.



وفي سياق متصل، أعلن شوقي، إستمرار تنفيذ خطط الأنشطة حيث تم تنفيذ مهرجان رياضى للألعاب الشعبية بمركز شباب قرية الجديدة بقطاع شباب الداخلة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، لدي النشئ، بجانب تنفيذ فعاليات برنامج تنمية المهارات الكشفيه لغير الكشفين بمركز شباب السلام بمدينة الخارجة وتضمنت فعاليات البرنامج تعريف النشء بتاريخ الحركة الكشفية، بدايات الحركة الكشفية، والوعد الخاص بالكشفيين وتعريف الحركة والوعد الخاص بالحركة الكشفية، بهدف خلق جيل قادر علي تولي المسئولية من خلال غرس قيم الاعتماد على النفس وإثبات الذات.