 محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بأحياء المنيرة والعجوزة وجنوب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بأحياء المنيرة والعجوزة وجنوب

يارا صابر
نشر في: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 3:41 م | آخر تحديث: الجمعة 17 نوفمبر 2023 - 3:41 م

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدداً من القطاعات بأحياء الوراق والمنيرة الغربية وجنوب الجبزة والعجوزة؛ للوقوف على حالة النظافة ونسب التنفيذ للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد المحافظ، على رفع كفاءة النظافة بالمنطقة أمام سفاري بارك ومدرسة أحمد عرابي الرسمية وتكثيف جهود التجريد والكنس ورفع المخلفات، مؤكدا ضرورة منع مخالفات وإشغالات الأكشاك والمحال وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام أو أرصفة المشاة.

وتفقد المحافظ، أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الثقافة بحي العجوزة مشدداً على متابعة مع إدارة المرور وعدم السماح بالانتظار الخاطئ بالطريق أو أعلى أرصفة المشاه.

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