الجيش اللبناني يؤكد مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين في استهداف إسرائيلي جنوب البلاد

أعلن الجيش اللبناني، مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين في استهداف إسرائيلي لمركز عسكري في بلدة الماري جنوب البلاد.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة».

استهدف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري- حاصبيا ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم في حالة حرجة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/lFCqvFagNE — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 17, 2024

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجويّة على أحياء وأبنية سكنيّة في الضاحية الجنوبيّة، زاعمًا أنّه يستهدف مقرّات قيادة عسكريّة وبنى أخرى لحزب الله.

وجنوبًا، طالت الغارات 14 بلدة بعضها تمّ استهدافها أكثر من مرّة، أمّا القصف المدفعي، الفوسفوري والعنقودي، فطال 17 بلدة، وقد سقط نتيجة لاستهداف منزلين في جديدة مرجعيون وشبريحا قتيل وعدد من الإصابات، وقتيل وجريح نتيجة استهداف دراجة نارية في زبقين.

ولا تزال محاولات الجيش الإسرائيلي بالتوغل إلى الخيام مستمرّة تحت غطاء ناري كثيف، إلّا أنّ حزب الله استهدف تجمعًا لإحدى القوات عند الأطراف الجنوبيّة للبلدة.

إلى ذلك، استهدف الحزب تجمعًا للجنود الإسرائيليين عند الأطراف الجنوبيّة الغربيّة لشمع، كما نصب مقاتلو الحزب كميناً لقوات إسرائيلية متقدمة عند الأطراف الشرقيّة للبلدة، وعند وصول الجنود لنقطة المكمن، اشتبك الطرفان من مسافة صفر.

وقصف حزب الله أيضاً ثكنة «معاليه ‏جولاني» ومنطقة الكريوت.