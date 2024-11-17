ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة الجزائر

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب «مواليد 2005»، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الجزائر مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من بطولة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا للشباب.

ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره الجزائري على ملعب هيئة قناة السويس، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، في بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وجاء تشكيل منتخب الشباب لمواجهة اليوم كما يلي:

«عبدالمنعم تامر - معتز محمد - عبدالله بوستنجي - أحمد كباكا - محمد السيد - محمود لبيب - محمد سمير - مروان محمود - عمر بيبو - عمر خضر - محمد زعلوك».