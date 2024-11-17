بركات: عواد الأنسب لخلافة الشناوي في المنتخب

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يرى محمد بركات نجم الأهلي السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر هو الأقرب لحماية عرين الفراعنة أمام بوتسوانا في ظل غياب محمد الشناوي لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار عبر قناة إم بي سي مصر: "أفضل انضمام عمر مرموش للدوري الإسباني لأنه أقل من الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "المنافسة في ليفربول ستكون صعبة جداً في ظل وجود أكثر من لاعب مميز في نفس مركز عمر مرموش، ولكن في برشلونة ستكون فرصه كبيرة في المشاركة بالتشكيل الأساسي".

وتابع: "محمد عواد الأنسب لتعويض غياب محمد الشناوي في لقاء مصر وبوتسوانا القادم في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم".

وأكمل: "لم أحضر اجتماع اتحاد الكرة الذي قرر فيه إقالة لجنة الحكام، والأزمة كانت في تسريب حديث الحكم وليست في اللجنة".

وأردف: "عدم انضمام لاعب كرة سابق في قائمة هاني أبو ريدة باتحاد الكرة، لأن هذا كان سيشكل ضغوطات كبيرة كما حدث معي ومع حازم إمام".