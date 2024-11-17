الأمم المتحدة للسياحة تعلن فوز قرية غرب سهيل بأسوان ضمن أفضل القرى الريفية السياحية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، عن فوز قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان ضمن أفضل القرى الريفية السياحية لعام 2024، وذلك أثناء مشاركة وزارة السياحة والآثار في اجتماعات الدورة 122 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) ، والتي تعقد حالياً بمدينة كارتاجينا دي إندياس بدولة كولومبيا .

من جانبه قدم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، التهنئة لأهالي قرية غرب سهيل النوبية باعتبارها من أجمل المواقع المتميزة على صفحة نهر النيل الخالد لما تمتلكه من الطبيعة الخلابة، وبشاشة الوجوه السمراء لأهاليها، الذين يتميزون بحسن وحفاوة الاستقبال لضيوفهم وزائريهم من مختلف الأفواج السياحية والمصريين، مشيرًا إلى أن ذلك ما جعلها تمثل أيقونة للتراث الثقافي المصري، ولا سيما أنها لاتزال تحتفظ بالطراز النوبي القديم من منازل وعادات أهل النوبة الأصيلة.

وأكد المحافظ، أن قرية غرب سهيل تشهد طفرة كبيرة من المشروعات المتنوعة في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، وإدراجها ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليتم تنفيذ مشروعات بقطاعات العمل المختلفة من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، وغيرها مما يجعلها بانوراما جمالية متكاملة الأركان، وتحقق مزيد من الجذب للحركة السياحية، وتحويلها لأكبر مركز ومقصد للسياحة الريفية، والبيئية والعلاجية والاستشفائية.