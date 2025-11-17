نائب رئيس جامعة بنها تستقبل فريق المحاكاة للاعتماد المؤسسي والبرامجي بكلية العلوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبلت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريق زيارة المحاكاة لكلية العلوَم، في إطار خطة جامعة بنها لدعم الكليات والبرامج للتقدم للاعتماد المؤسسي، بالتزامن مع الاعتماد البرامجي.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.

وضم فريق المراجعة الدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة بنها، والدكتور علاء النعاني الأستاذ بجامعة المنوفية والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور فوزي عتيبي الأستاذ بجامعة القاهرة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور ممدوح عبد المجيد الأستاذ بجامعة المنصورة والمراجع بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وضمت اللجنة، كلا من الدكتورة نجلاء عبد الجواد والدكتور صحر عبد الرحمن من مركز ضمان الجودة بجامعة بنها.

وأكدت الدكتورة جيهان عبدالهادي، أن إدارة الجامعة وفرت كل الاحتياجات والموارد اللازمة لكلية العلوم طبقا لأحدث معايير الهيئة الخاصة بالاعتماد المؤسسي والبرامجي لاعتمادها من الهيئة القومية؛ لضمان جودة التعليم والاعتماد.

ومن جانبه، أضاف الدكتور محمد غانم، أن اللجنة فحصت الوثائق الخاصة بمعايير الاعتماد المؤسسي (إصدار 2015 المعدل) والبرامجي (إصدار 2022 المعدل)، ثم أجرت لقاءات ومقابلات مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والقيادات الأكاديمية والإدارية والخريجين والأطراف المجتمعية.

وتفقدت اللجنة، المباني والمدرجات والقاعات التدريسية والمعامل والوحدات والموارد الداعمة للتعليم والتعلم والكنترولات.