السعودية تمنح 8 تراخيص للصناعات العسكرية بـ3 مليارات ريال



أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسليم المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية لعدد 3 شركات جديدة، ليرتفع بذلك عدد التراخيص التي قامت بمنحها إلى شركات وطنية إلى 8 شركات بقيمة تبلغ ثلاثة مليارات ريال.

وقالت الهيئة إن الشركات الجديدة هي "شركة القياس الذكي للتجارة، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وشركة مشاريع الدفاع للصناعات العسكرية"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطتها الهادفة إلى توطين الإنفاق العسكري في المملكة ودعمها للمصنّعين المحلّيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار آلية إصدار التراخيص التي طوّرتها الهيئة، حيث أطلقت بموجبها منصة تراخيص الصناعات العسكرية لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

ونقلت الوكالة عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي تأكيده اهتمام الهيئة بدعم المصنّعين المحلّيين، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية من تراخيص الصناعات العسكرية ستكون خاصة بمزاولة أنشطة صناعة الإلكترونيات العسكرية والتي تشمل بعضا من مكونات أجزاء أجهزة مضادات الطائرات بدون طيار، وصناعة المعدات العسكرية والتي تشمل الطائرات بدون طيار، وصناعة التجهيزات الفردية العسكرية، منوهاً بأهمية هذه الخطوة في تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.