المفوضية الأوروبية تستثمر أكثر من مليار يورو في الاتصال المبتكر والآمن للانترنت

اعتمدت المفوضية اليوم أول برنامج عمل للجزء الرقمي من مرفق توصيل أوروبا عبر الانترنت، والذي يحدد نطاق وأهداف الإجراءات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي واللازمة لتحسين البنى التحتية للاتصال الرقمي في أوروبا لمدة 3 سنوات والذي يقدم تمويلا يزيد عن مليار يورو (1.13 مليار دولار) خلال الفترة من (2021-2023).

وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أنه من خلال تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، ستساهم مرفق توصيل أوروبا في مشاريع الاتصال ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي ونشر بنية تحتية عالية الأداء آمنة ومستدامة، بما في ذلك شبكات جيجا بايت و 5 جي عبر الاتحاد الأوروبي.

و سيكون تحسين البنية التحتية للاتصال في أوروبا أمرًا أساسيًا لتحقيق التحول الرقمي في أوروبا، ولضمان أن جميع الأسر في الاتحاد الأوروبي لديها اتصال جيجابت وأن جميع المناطق المأهولة بالسكان مغطاة بشبكة 5 جي بحلول عام 2030.

يشار إلى أنه سيجري دعم مرفق توصيل أوروبا-- الرقمي التحول الرقمي وأهداف العقد الرقمي في أوروبا للاتصالات الثابتة والمتنقلة- بميزانية مخططة تصل إلى 2 مليار يورو حتى عام 2027.



