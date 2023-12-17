رئيس حكومة بافاريا يرفض إجراء أي تغيير على آلية كبح الديون

أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر عن رفضه لإجراء أي تغيير على آلية كبح الديون.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال زودر الذي يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مساء اليوم الأحد إن " آلية كبح الديون لن يتم تمييعها. أنا محبط للغاية لأن (وزير المالية) كريستيان ليندنر قال في مقابلة جديدة إنه ربما يكون بمقدورنا أن نجري عليها(آلية كبح الديون) شيئا قليلا".

تجدر الإشارة إلى أن حزب زودر البافاري يشكل مع شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي، ما يعرف بالاتحاد المسيحي والذي يتزعم المعارضة في ألمانيا.

وأوضح زودر أن الاتحاد المسيحي لن يوافق على إجراء أي تغيير على آلية كبح الديون في البرلمان تحت أي ظرف من الظروف " وبالتالي لن تتوافر أغلبية الثلثين اللازمة لخلق موقف لتغيير الدستور".

غير أن ليندنر الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر يرفض إجراء إصلاح جذري على آلية كبح الديون على غرار ما يطالب به الحزبان الشريكان في الائتلاف الحاكم وهما حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

كان ليندنر قال لشبكة التحرير الألمانية "دويتشلاند" أمس السبت إن هناك خططا لمراجعة ما يعرف بالمكونات الاقتصادية التي تتيح في حال حدوث انكماش اقتصادي، لافتا إلى أن هذا ليس له علاقة بالموقف الحالي للموازنة الاتحادية، وأضاف أن "من المزمع تعديل الحساب وفقا للوضع الراهن لأبحاث علوم الاقتصاد الأمر الذي سيغير نطاق التقلبات".