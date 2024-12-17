أبوريدة: جائزة كاف لـ الرئيس السيسي مستحقة

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أعرب هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فخره الشديد بالجائزة التي حصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

قال هاني أبوريدة، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" جائزة الكاف لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي مستحقة نتيجة التميز الذي تشهده الرياضة المصرية في السنوات الماضية".

أضاف:" أبارك للنادي الأهلي تتويجه بجائزة أفضل نادي في إفريقيا، ووجود الأهلي والزمالك ضمن 3 أندية في منافسات النادي الأفضل فخر كبير للكرة المصرية".

أوضح:" الإنجازات على المستوى الإفريقي والدولي معيار هام في التصويت لجوائز الأفضل، وهو ما تسبب في فوز ويليامز حارس صن داونز بجائزتي أفضل حارس والأفضل داخل القارة".

أكد:" : "فيفا سيفتقد جماهير النادي الأهلي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد خروجه من البطول، ورئيس الفيفا سألني بعد خسارة الأهلي أمام باتشيكو "هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في النهائي".

أتم أبو ريدة:"سألوني في أمريكا عن النادي الأهلي وأكدت لهم أن وجوده في نيو جيرسي سيشهد حضور جماهيري كبير".