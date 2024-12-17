نفى الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، إن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها، موضحًا أن العظمى على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 إلى 22 درجة، و24 إلى 25 على محافظات جنوب الصعيد.

وذكر أن بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية تشهد فرص أمطار خفيفة على مدار اليوم والغد، مؤكدًا أنها غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات المساء، قائلًا إنها تسجل 10 درجات في القاهرة الكبرى، وتصل إلى نحو 8 درجات بمحافظات الصعيد.

وتوقع استمرار تلك الأجواء حتى نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى إمكانية زيادة شدة الأمطار لتصبح متوسطة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، أيام الخميس والجمعة.

وأكد أن «الرياح معتدلة تمامًا خلال تلك الفترة على مناطق الجمهورية كافة»، مشيرًا إلى أن البلاد قد تشهد يوم الجمعة بعض نسمات وهبات الرياح التي تزيد من الشعور ببرودة الطقس.

ولفت إلى أن الأجواء تعود إلى التحسن يوم السبت المقبل، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 20 إلى 21 درجة، وتتراوح الصغرى ما بين 11 إلى 12 درجة.