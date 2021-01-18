ديلي ميل: ميلانيا ترامب تتجاهل مرافقة جيل بايدن في جولة بالبيت الأبيض

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن ميلانيا ترامب لم تتبع البروتوكولات المتبعة مع السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن حيث لم تمنح خليفتها جولة في جناح العائلة فى البيت الأبيض.

وأكد متحدث باسم بايدن عدم التواصل بين السيدتان وهي علامة أخرى على التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قبل يومين من تنصيبه رسميا.

وأفادت الصحيفة، أن ميلانيا ترامب السيدة الأولى التي لا تدعو المرأة التي ستحل محلها إلى البيت الأبيض للقيام بجولة فى أماكن المعيشة الخاصة للطابقين الثاني والثالـث حيث يعود هذا التقليد إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما استضافت بيس ترومان، مامي أيزنهاور وهو تقليد استمر حتى في ظل الظروف السياسية المتوترة.

وصاحبت ميشيل أوباما ميلانيا ترامب فى جولة بعد فترة وجيزة من فوز دونالد ترامب بالرئاسة.

وتشمل الجولة عادة جلسة شاى عندما يدعو الرئيس المنتهية ولايته الرئيس القادم إلى اجتماع فى المكتب البيضاوي.

وأضافت الصحيفة ، أنه يُعتقد أن ميلانيا ترامب وجيل بايدن قد رأيا بعضهما البعض آخر مرة خلال المناظرة الرئاسية النهائية في أكتوبر 2020 على الرغم من أنهما لم يتفاعلا في هذا الحدث.

وتابعت بأن جيل وجو بايدن ليسا جديدين عن البيت الأبيض، حيث شغل بايدن منصب نائب الرئيس لمدة 8 سنوات.