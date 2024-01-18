واشنطن تشن جولة رابعة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات ضد الحوثيين في اليمن، وفقا لما نقلته شبكة (سي إن إن) عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، مما يشكل المرة الرابعة التي تستهدف فيها الولايات المتحدة هذه الجماعة المدعومة من إيران في أقل من أسبوع.

واستخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك لاستهداف حوالي 14 منصة إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين استخدمت لمهاجمة ممرات الشحن الدولية، وفقا لأحد المسؤولين. وتم إطلاق صواريخ توماهوك من سطح سفن للبحرية الأمريكية والغواصة "يو إس إس فلوريدا"، وهي غواصة موجهة بصواريخ، وفقا لمسؤول آخر.

والضربات الأمريكية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات ضد الحوثيين، بعد ضربات كبيرة قادتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بالتعاون مع المملكة المتحدة، وبدعم من عدد قليل من الحلفاء الآخرين. وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من أن حرب إسرائيل وحماس في غزة قد تمتد إلى مناطق أخرى في الإقليم.

كانت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في اليمن نقلت في وقت سابق اليوم الخميس عن مصدر عسكري لم تسمه أن الجماعة "مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأمريكي البريطاني منعنا من ذلك".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، الأربعاء استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن.

وجاء في بيان للجماعة ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لها، العميد يحيى سريع : "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وتأييدًا لصمود إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليج عدن بواسطة صواريخ بحرية مناسبة، وتمت الإصابة بدقة ومباشرة"، بحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، وقال "أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأكد البيان :"استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم، باستثناء موانئ فلسطين المحتلة"، وأشار إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة "لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".