بيان: الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية فى خليج عدن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، مساء الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن.



وجاء في بيان لـ"أنصار الله"، ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع : "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وتأييدًا لصمود إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليج عدن بواسطة صواريخ بحرية مناسبة، وتمت الإصابة بدقة ومباشرة"،بحسب وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثيين.



وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، وقال "أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".



وأكد البيان "استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم، باستثناء موانئ فلسطين المحتلة"، وأشار إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة.



وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، التي قالت الجماعة إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، معتبرة أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، حسب قولها، وفق ما ذكرته سبوتنيك.