أعلن فريق جولدن ستيت واريورز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الأربعاء، وفاة مدربه المساعد ديان ميلوفيتش عن 46 عاما.

وأشار واريورز إلى أن ميلوفيتش نجم كرة السلة السابق في صربيا، توفى اليوم بعد نقله إلى المستشفى في سولت ليك مساء أمس الثلاثاء عقب إصابته بأزمة قلبية أثناء عشاء خاص للفريق.

وقال ستيف كير مدرب واريورز في بيان للفريق "نشعر بدمار حقيقي للوفاة المفاجئة لديان، إنها ضربة صادمة ومأساوية لجميع المحيطين بالفريق ، وأوقات صعبة للغاية لعائلته وأصدقائه، ولنا جميعا ، بعد أن حظينا بمتعة حقيقية في العمل معه".

وقررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة تأجيل مباراة واريورز مع يوتا جاز ،والتي كان مقررا لها مساء اليوم الأربعاء، إلى أجل غير مسمى.