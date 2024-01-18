الحوثي: واشنطن وبريطانيا استهدفتا اليمن بـ13 صاروخا الليلة الماضية

قالت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا اليمن خلال الليلة الماضية، بـ 13 صاروخاًَ.

وأضاف المتحدث باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني في شن الغارات بما يقارب 13 صاروخا ليلة أمس (الأربعاء) على بلدنا (اليمن)، يمثل إصرارا على مواصلة العدوان منذ أسبوع، حماية لكيان العدو الصهيوني (إسرائيل)"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الجماعة أنه "لن يمنع ذلك شعبنا العزيز من مواصلة عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني وصمود غزة"، مشدداً على "حرية الملاحة البحرية لجميع سفن العالم، عدا سفن العدو الصهيوني، أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

ولم يتطرق المتحدث إلى تفاصيل بشأن نتائج هذه الغارات، أو ما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر.

من جهتها، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، صباح اليوم الخميس، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف جبل الصمع، ومنطقة طخية في محافظة صعدة شمالي البلاد".

كما استهدف القصف، بحسب القناة، جنوب مدينة ذمار، ومنطقة الصليف بمحافظة الحديدة، ومديريتي التعزية بمحافظة تعز، والصومعة في محافظة البيضاء.

وفجر الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قصف قواعد عسكرية، مساء الأربعاء، شملت 14 صاروخا كانت مجهزة للإطلاق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.