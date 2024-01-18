رئيس البنك المركزي الألماني: يتعين على أوروبا التركيز على مشكلاتها وليس على الانتخابات الأمريكية

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجيل، إنه من الأفضل بالنسبة لأوروبا أن تركز على طاقتها وتعزيز اقتصادها بدلا من الاهتمام بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كانت حكومات الدول الأوروبية مستعدة للتعامل مع تولي دونالد ترامب فترة رئاسية جديدة في الولايات المتحدة، قال ناجيل "صدق أو لا تصدق، أعتقد أن هذه ليست نقطة مهمة".



وقال في دافوس، حيث يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي "يجب أن ننظر إلى أنفسنا.. ينبغي أن نحسن أوروبا في المرونة ونجعلها أكثر قوة... وعندئذ سنكون مستعدين في العام المقبل عندما نعرف من الذي سيكون الرئيس الأمريكي المقبل".

وقد عزز ترامب وضعه بوصفه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب بولاية أيوا الأمريكية، وهو تطور أثار قلق المشاركين في منتدى دافوس.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن عودته المحتملة إلى السلطة في 2025، يمكن أن تعرض التجارة العالمية للخطر وكذلك دعم أوكرانيا ومكافحة تغير المناخ.

وقالت لاجارد لفرانسين لاكوا في "بلومبرج هاوس" في دافوس في وقت سابق اليوم الأربعاء "نشعر جميعا بالقلق إزاء هذا لأن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد، وأكبر دولة دفاعية في العالم وكانت منارة للديمقراطية بكل إيجابياتها وسلبياتها.. يجب أن نكون منتبهين للغاية".