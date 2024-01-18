تقرير: قصف أمريكي بريطاني يستهدف موقعا غربي مدينة صعدة اليمنية

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل الصمغ غربي مدينة صعدة.

في الوقت نفسه نقلت القناة عن مصدر عسكري لم تسمه أن الجماعة "مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مهما حاول العدوان الأمريكي البريطاني منعنا من ذلك".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن.

وجاء في بيان للجماعة ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لها، العميد يحيى سريع : "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وتأييدًا لصمود إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلادنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة (جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليج عدن بواسطة صواريخ بحرية مناسبة، وتمت الإصابة بدقة ومباشرة"، بحسب وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن واستمرار دعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، وقال "أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب".

وأكد البيان "استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم، باستثناء موانئ فلسطين المحتلة"، وأشار إلى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة "لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".