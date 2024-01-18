الدنمارك: سننضم لتحالف من 6 دول للتصدي لأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، إن بلاده سوف تنضم لتحالف من 6 دول للتصدى لأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال الجنرال بات رايدر، المتحدث باسم البنتاجون، إن الحوثيين "يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم"، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.

وشن الجيش الأمريكي والبريطاني، فجر اليوم الخميس، ضربات في اليمن على مواقع تابعة الحوثيين، استهدفت صواريخ كانت معدّة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية التي أصبحت منذ أسابيع هدفاً لهجماتهم. فيما تعد الضربة الأمريكية الرابعة خلال أسبوع.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيّين فجر اليوم الخميس، أن غارات أمريكية-بريطانية جديدة استهدفت عدداً من المحافظات اليمنيّة، بعيد ساعات على تبني الحوثيين هجوماً جديداً على سفينة أمريكية في البحر الأحمر.