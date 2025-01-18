 محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير اللجان بمدارس قويسنا وشبين الكوم

- استبعاد رئيس لجنة ومسئول الكنترول وإداري اللجنة بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة المتكاملة للغات

- استبعاد الموجه المقيم بلجنة مدرسة قويسنا الرسمية للغات للتأخير وعدم التواجد داخل اللجنة

- استبعاد رئيس لجنة مدرسة الشهداء الإعدادية بنين لعدم الالتزام بالتعليمات

- أبو ليمون: في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين سيتم حرمانهم واستبعادهم لمدة 5 سنوات



تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 /2025؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت امتحان مادتي "جبر وإحصاء واللغة الإنجليزية" بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد صحصاح مدير إدارة قويسنا التعليمية، ونهى حبيب القائم بأعمال مدير الإدارة التعليمية بشبين الكوم، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومحمد الزرقاني رئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية، لجان الامتحانات بمدرسة قويسنا الرسمية المتميزة المتكاملة للغات بإجمالي 12 لجنة بـ229 طالبا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى استبعاد رئيس اللجنة والإداري ومسئول الكنترول؛ لمخالفة التعليمات وفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم حيازة التليفون المحمول.

وتفقد المحافظ، اللجان بمدرسة قويسنا الرسمية للغات بـ8 لجان بـ145 طالبا، استبعاد الموجه المقيم للتأخير وعدم التواجد داخل اللجنة الامتحانية أثناء استلام الأسئلة، واستبعاد رئيس اللجنة بمدرسة الشهداء الإعدادية بنين لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وتفقد محافظ المنوفية، مدرسة الشهيد طارق محمد زكي الإعدادية "الحسينية سابقا" بحي شرق شبين الكوم بإجمالي 20 لجنة بـ373 طالبا.

واطمئن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات ومدى توافر الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وخلال تفقده، استفسر محافظ المنوفية، عن إجراءات وآلية تأمين أوراق الأسئلة منذ استلامها وحتى توزيعها على الطلاب واطلع على نموذج محاكاة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين سيتم حرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات، ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه قد انطلقت اليوم أولى امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المراكز والمدن، وتستمر لمدة 5 أيام وتم بدء سير الامتحانات في مواعيدها المقررة ، وذلك من خلال تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألف و 696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألفا و154 ( رئيس لجنة ــ مراقب أول ــ مراقب ــ ملاحظ ــ إداري) بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والمرور الميداني على اللجان لمتابعة الحالة العامة، وتذليل العقبات والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق، وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب.

ووجه المحافظ، باستمرار تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام والتعامل الفوري مع أي معوقات بما لا يعكر صفو الامتحانات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.