وزير التموين: سعر الخبز الحر لا زال غير محدد بعد انفراجة أزمة الدولار

رد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي، بشأن «المشاكل الموجودة الآن في الخبز السياحي، من حيث عدم الالتزام بالأوزان أو الأسعار التي وضعتها الحكومة، والتي تصل في بعض المخابز إلى 2 و4 و5 و7 جنيهات».

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»:«كانت عملية رقابة هذا النوع من المخبوزات الخبز السياحي تتم عندما كنا ندعم هذه المخابز أثناء فترة صعوبة الحصول على الدولار، أما الآن فالعيش الحر هو حر»، حسب وصفه.

وأضاف: «الأوزان لا زالت قائمة حتى الآن، وأي مخبز لن يلتزم بالأوزان هو دورنا الرقابي الذي نقوم به، لكن لو بنتكلم عن العيش الحر فسعره مش محدد».

وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «إزاي يا فندم العيش الحر سعره محدد، كان هناك قرار بأوزان وأسعار معينة للعيش السياحي».

وأجاب وزير التموين: «هذا كان في وقت عندما كانت الدولة توفر لأصحاب المخابز والعيش السياحي الدقيق بسعر مدعم، وبعد انفراجة الأمور وأصبح لا يوجد لديهم مشكلة في الاستيراد، وأصبح هو من يوفر الدقيق وليس الدولة».