وزير الخارجية: قضية المياه هي القضية الوجودية الأهم بالنسبة لمصر والسودان

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن قضية المياه هي القضية الوجودية الأهم بالنسبة لمصر والسودان.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء السبت، أن هناك موقفًا متطابقًا لمصر والسودان بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

ولفت إلى أن مصر والسودان يتحركان بشكل منهجي، في ظل تنسيق بين كل السفارات المصرية والسودانية بالخارج بشأن هذا الملف، بما يتضمن ضرورة المحافظة على مبادرة حوض النيل واستمرارها.

كما شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، متابعًا: «لنا تجربة مريرة وطويلة للأسف الشديد.. أكثر من 13 عامًا تمت إضاعتها دون أي نتيجة.. لابد من توفر الإرادة السياسية لدى الطرف الآخر».