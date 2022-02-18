سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، كواليس فسخ التعاقد بالتراضي مع خوان براون مدرب الدراويش، مشيرا إلى الدخول في مفاوضات مع مدربين أجانب سبق لهم العمل بمصر.

وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي أعلن قبول استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون.

وجاء ذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في الآونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز، وإنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين.

كما قرر المجلس، تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

وقال زين، في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس: «تم فسخ التعاقد بالتراضي مع خوان براون، والكابتن أشرف خضر ومعه محمد حمص سيقومان بأعمال الجهاز الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد».

وأضاف: «هناك مفاوضات مع العديد من الأسماء، نتفاوض مع جهاز فني أجنبي وكذلك مصري، نتفاوض مع عدد كبير من المدربين الأجانب الذين دربوا في مصر من قبل».

واختتم حديثه قائلا: «إذا أتممنا التعاقد مع مدرب جديد قبل مباراة الجونة سيقود الفريق فنيا خلال مواجهة الأربعاء».