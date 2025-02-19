ترامب يستقبل رئيس وزراء بريطانيا لإجراء أول محادثات مع زعيم أوروبي

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع المقبل رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في البيت الأبيض .

وبذلك سيصبح ستارمر أول رئيس حكومة من دولة أوروبية يجري استقباله في واشنطن من قبل ترامب في ولايته الثانية. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن تاريخ دقيق من أي من الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز اليوم الثلاثاء: "في الأسبوع المقبل، سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة هنا في البيت الأبيض".

وزادت التوترات بين ترامب وأوروبا بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي بشكل منفرد عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الذي يعتبر منبوذا من قبل الكثيرين في الغرب - بشأن محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ثم أرسل ترامب وزير خارجيته ماركو روبيو من أجل الاجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، حيث تم مناقشة قضية أوكرانيا مجددا دون أي مشاركة من أوكرانيا أو أوروبا.

وأضافت ليفيت:"نحن نحرص على سماع جميع الأطراف، لكن يجب التحدث مع كلا طرفي الحرب من أجل التفاوض بشكل حقيقي وإيجاد حل للمشكلة، وهذه خطوة أولى مهمة نحو السلام".

وتوجه ستارمر إلى باريس يوم الإثنين لإجراء محادثات طارئة مع قادة أوروبا بشأن الوضع في أوكرانيا.

وقال إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في قوة حفظ سلام دولية في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب التي المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.