مقتل 28 شخصا على الأقل بحادث حافلة في بوليفيا

لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 14 آخرون عندما خرجت حافلة عن الطريق وسقطت في خندق في بوليفيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إل ديبير" يوم الاثنين.

وقع الحادث وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي بالقرب من بوتوسي، في المرتفعات الجنوبية لبوليفيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الشرطة إن 28 شخصا قتلوا وأصيب 14 آخرون عندما خرجت الحافلة، التي كانت قادمة من بوتوسي متجهة إلى أورورو، عن الطريق في منعطف وهوت إلى أسفل منحدر. وتم تعديل عدد القتلى من الأرقام الأولية التي كانت تشير إلى 31 قتيلا و15 مصابا.

وأضافت الصحيفة أن أربعة قاصرين في العناية المركزة، وأن اثنين من البالغين خضعا لعملية جراحية بسبب إصاباتهما.





