الجامعة العربية ترحب باستضافة السعودية لمحادثات أمريكية روسية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، بقيام السعودية باستضافة محادثات روسية أمريكية في الرياض.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أحمد أبو الغيط بأن استضافة المملكة لهذه المحادثات هو إسهام عربي مهم في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الإستقرار والإزدهار في العالم.

وانطلقت، اليوم، في قصر الدرعية شمال غرب العاصمة السعودية الرياض اجتماعات بين مسؤولين أمريكيين وروس لإجراء أهم محادثات بين الجانبين بشأن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وحضر المباحثات وزيرا خارجية أمريكا، ماركو روبيو، وروسيا سيرجي لافروف، فضلا عن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، ومساعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي، مايك والتز، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف.

كما حضر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مساعد العيبان، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.



