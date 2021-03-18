أوكرانيا تنفي اعتزامها فرض قيود على صادراتها الزراعية

قال وزير الزراعة الأوكراني الجيد إن بلاده لا تعتزم المضي على خطى جارتها روسيا بفرض قيود على صادراتها من المنتجات الزراعية، قائلا إن لدى بلاده وفرة في المحاصيل بما يلبي كل الاحتياجات.

وفي حين قالت تقارير في وقت سابق إن السلطات الأوكرانية ناقشت إجراءات الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس والخبز.

وقال وزير الزراعة رومان ليششنكو إنه لا يوجد مبرر لفرض قيود على الصادرات الزراعية.

وأضاف أنه على العكس من ذلك فهو يتوقع زيادة صادرات بلاده من الحبوب والبذور الزيتية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن العقد الماضي شهد تحول منطقة البحر الأسود إلى مورد رئيسي للحبوب في السوق العالمية بفضل انخفاض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل، ولكن روسيا ،أكبر مصدر للقمح، قررت فرض نظام الحصص ورسوم على صادراتها من القمح خلال العام الحالي لتأمين توافر احتياجات السوق المحلية والحد من ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية لديها.

وقال ليششنكو الذي أصبح وزيرا للزراعة في ديسمبر الماضي بعد قرار الحكومة إعادة هذا المنصب إلى التشكيل الحكومي إن أوكرانيا "تلعب دورا حيويا في سلسلة الإمدادات العالمية، آخر شيء علينا أن نفعله هو أن نمارس الدور من منظور حمائي، في ظل امتلاكنا إمكانية أن نصبح سوقا للغذاء للعالم كله".

يذكر أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للذرة ولزيت عباد الشمس ومصدر رئيسي للقمح على مستوى العالم.