الرئيس الصيني: العلاقات مع الدول يجب ألا تلجأ لاستخدام السلاح

قال الرئيس الصيني شي جينبينج، فيما يتعلق بالمكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إن العلاقات بين الدول "يجب ألا تلجأ لاستخدام السلاح"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن شبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية الصينية.



وذكر أن "الصراعات والمواجهات لا تصب في مصلحة أحد". وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يقدر قيمة الأمن والسلام، مضيفا أن الأزمة في أوكرانيا "ليست ما نريد أن نراه"، وفقا لتقرير منفصل لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وقال إنه "يجب ألا نوجه العلاقات الصينية الأمريكية للأمام نحو المسار الصحيح فحسب، بل يتعين أيضا أن نتحمل مسؤولياتنا الدولية".