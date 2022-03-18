الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 6 صواريخ نحو مدينة لافيف

قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت 6 صواريخ نحو مدينة "لافيف" الواقعة غربي البلاد اليوم الجمعة.

وأضافت القوات - في بيان لها على موقع فيسبوك نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - أن هذه المقذوفات كانت على الأرجح صواريخ كروز أطلقتها طائرات حربية فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت اثنين من الصواريخ.

وكان أندري سادوفي عمدة مدينة لافيف، قال في وقت سابق اليوم إن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة الطائرات بالمدينة، مما أدى إلى تدميرها، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث توقف العمل بالمنشأة قبيل القصف.

من ناحية أخرى أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة بأنه تم سماع دوي انفجار شمالي العاصمة الأوكرانية (كييف).

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.