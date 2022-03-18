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قبل مواجهة السنغال.. مشوار الفراعنة تحت قيادة كيروش

محمد جلال
نشر في: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 18 مارس 2022 - 11:41 م

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره المنتخب السنغالي يوم 25 مارس الجاري، في التصفيات النهائية لكاس العالم 2022.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن التعاقد مع كيروش يوم 18 سبتمبر الماضي، وبعدما قاد الفراعنة في 18 مباراة منهم مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة إفريقيا الماضية.

وحقق المنتخب الفوز تحت قيادة كيروش في 12 مباراة وتعادل في مباراتين، وخسر 4 لقاءات.

وفي السطور التالية نستعرض نتائج مباريات المنتخب تحت قيادة كيروش:

مباراة ودية: مصر 2/ 0 ليبيريا

تصفيات كأس العالم: مصر 1 /0 ليبيا، ليبيا 0 / 3 مصر، أنجولا 2/ 2 مصر، مصر 2/ 1 الجابون.

كأس العرب التي أقيمت في قطر: مصر 1/ 0 لبنان، السودان 0/ 5 مصر، مصر 1/ 1 الجزائر، مصر 3/ 1 الأردن، مصر 0/ 1 تونس، قطر 5 /4 مصر بركلات ترجيح.

كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون: مصر 0/ 1 نيجيريا، مصر 1/0 غينيا الاستوائية، كوت ديفوار 4/ 5 مصر بركلات ترجيح، مصر 2/ 1 المغرب، مصر 3 /1 الكاميرون بركلات ترجيح، السنغال 4/ 2 مصر بركلات ترجيح.


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