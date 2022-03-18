عمدة لافيف الأوكرانية: مطار المدينة لم يتعرض للقصف

قال عمدة مدينة "لافيف" الأوكرانية "أندري سادوفي"، اليوم الجمعة، إن الصواريخ قصفت منطقة واقعة بالقرب من مطار المدينة، إلا أن المبنى نفسه لم يتعرض للقصف.

وحث سادوفي - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية - المواطنين على عدم نشر الصور من موقع القصف والاحتماء في حال استمرار الغارات الجوية.

يشار إلى أنه تم سماع دوي انفجارات متعددة في مدينة "لافيف" الغربية الواقعة بالقرب من الحدود البولندية في وقت مبكر من صباح اليوم، وأشارت تقارير أولية إلى احتمال تعرض مطار المدينة للقصف.

من ناحية أخرى قال أندري سادوفي إن العديد من الصواريخ قصفت منشأة لصيانة الطائرات بالمدينة، مما أدى إلى تدميرها.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حيث توقف العمل بالمنشأة قبيل القصف.