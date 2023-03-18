سليمان وهدان: «ننتظر زيارتنا لمرتضى منصور لاتخاذ قرارات حاسمة»

قال سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك قرارات حاسمة سيتم اتخاذها خلال الـ 48 ساعة القادمة، بعد الرجوع لـ مرتضى منصور رئيس النادي في محبسه.

وكان الزمالك قد ودع منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته أمام نظيره شباب بلوزداد بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور المجموعات.

وأضاف سليمان في تصريحات تليفزيونية: «أريد الاعتذار لجماهير الزمالك على هذه النتيجة والخروج من البطولة الإفريقية، اللاعبون قدموا مباراة جيدة أمام بلوزداد، ولكن التغييرات كانت لها أثر سلبي».

وتابع: «التغييرات كانت في صالح الفريق المنافس، ولا نبحث عن شماعات نعلق عليها الأخطاء، وهذه هي كرة القدم».

وأوضح: «مجلس الإدارة سيتخذ قرارت حاسمة في الأيام المقبلة، بعد الرجوع إلى المستشار مرتضى منصور في محبسه، وهناك زيارة له خلال الساعات القادمة».

وأتم: «لن نتخذ أي قرارات متسرعة بشأن مصير الجهاز الفني، والأمور داخل فريق كرة القدم تحتاج إلى وقفة وتقييمها بشكل أفضل في الفترة القادمة»