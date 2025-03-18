الخارجية الإسرائيلية تكشف مصير مفاوضات وقف إطلاق النار بعد استئناف القتال في غزة

أوضح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، مصير مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، بعد استئناف بلاده للعمليات العسكرية في القطاع.

وزعم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «وقف إطلاق النار انتهى منذ أسبوعين ونصف»، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منه تستمر لـ42 يومًا فقط.

وذكر أن «الاتفاق لم يتضمن انتقالًا سريعًا بين المرحلة الثانية والأولى»، زاعمًا: «نحن لم نستأنف القتال فورًا، لأننا نرغب في إعطاء فرصة، لا سيما من خلال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف».

وبسؤاله عما إذا كان استئناف العمليات العسكرية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتوسع جبهات القتال، قال إن بلاده تتعرض لهجمات من حماس وحزب الله والحوثيين منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف: «كل تلك الهجمات بدأها وكلاء إيران.. نحن لم نختر تلك الحرب ولكن تلك الحرب فرضت علينا»، وفقًا لادعاءاته.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.