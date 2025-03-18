ترامب وبوتين يتفقان على وقف مؤقت للهجمات في أوكرانيا وبدء مفاوضات سلام

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا تناول سبل إنهاء الصراع في أوكرانيا والتوصل إلى سلام دائم.

وأكد البيت الأبيض أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بسلام دائم، مشيرًا إلى أن عملية السلام ستبدأ بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة وضمان وقف إطلاق نار بحري في البحر الأسود، يليها اتخاذ خطوات نحو وقف شامل لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم.

من جانبه، رحب الرئيس بوتين بمقترح الرئيس ترامب بشأن امتناع كل من موسكو وكييف عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا.

وأكد بوتين أن شروط موسكو لهذا المقترح تشمل السيطرة على خط التماس ووقف التعبئة وإعادة تسليح الجيش الأوكراني.

كما أعلن الكرملين أن الرئيسين أكدا نيتهما مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا، واتفقا على تشكيل مجموعات خبراء لمتابعة هذا الملف.

وأشار البيان إلى أن بوتين أبلغ ترامب بأنه سيتم في 19 مارس تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني بواقع 175 شخصًا مقابل 175.

يأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات في أوكرانيا، حيث شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا للهجمات على البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد. وكانت الجهود الدبلوماسية السابقة قد تعثرت في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار، مما يجعل هذا الاتفاق المؤقت خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع وفتح باب المفاوضات لتحقيق سلام دائم.