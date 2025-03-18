الأهلي يهزم  طلائع الجيش في بطولة دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

‏‎أقيمت المباراة على صالة نادي طلائع الجيش، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق، لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 88-70، قدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد خلال المباراة تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد حقق الفوز في المباراة السابقة على المصرية للاتصالات بنتيجة 90-71، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.