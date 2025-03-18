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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، الخميس المقبل ٢٠ مارس، احتفالية خاصة بأعياد الأم في تمام الثامنة مساء؛ لتكريم الأم المثالية لذوي الهمم.

كما يتم فيها عرض فيلم "الحلم" للمخرج عبد العزيز حشاد من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي، وبحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالدقي.

وفيلم الحلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة، وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا، من خلال قصة كفاح إحدي الأمهات وأولادها.

الفيلم بطولة أميرة فتحي، وإيمان مدحت والطفلة سيلين حشاد والطفل ياسين، قصة أحمد صبحي وتصوير محمد عزمي مدير إنتاج سلوي عبد الرحمن إخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.