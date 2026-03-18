مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بقاعدة جوية أمريكية في نيو مكسيكو

أدى حادث إطلاق نار وقع يوم الثلاثاء في قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الأمريكية في نيو مكسيكو إلى مقتل شخص وإصابة آخر، وفقا لمسؤولين عسكريين.

وتم وضع قاعدة هولومان الجوية بالقرب من ألاموجوردو في حالة إغلاق مؤقت حوالي الساعة 0530 مساء بعد ورود تقارير عن إطلاق نار نشط، وفقا لبيان صادر عن القاعدة. وتم نقل الشخص المصاب لتلقي العلاج الطبي.

وأكد مسؤولو الأمن أن القاعدة آمنة الآن وقد تم رفع حالة الإغلاق.

وأشار البيان إلى أن "فرق الطوارئ تتعامل مع الوضع، ولا يوجد تهديد في الوقت الحالي."

ولم يتم الإعلان عن أسماء المصابين أو أي تفاصيل إضافية عن الحادث حتى الآن.