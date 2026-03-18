- مصادر محلية ذكرت أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكنه ألحق أضرارا بالمقر



تعرض مقر لـ"هيئة الحشد الشعبي" العراقية لهجوم صاروخي، الأربعاء، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت مصادر محلية للأناضول أن مقر الحشد الشعبي في حي تسعين وسط كركوك تعرض لهجوم صاروخي.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح لكنه ألحق أضرارا مادية بالمقر.

وحتى الساعة 13:05 ت.ج، لم يصدر بيان من السلطات العراقية بشأن الجهة التي نفذت الهجوم.

ويأتي الهجوم على الحشد الشعبي ضمن عدوان أمريكي إسرائيلي على إيران منذ 28 فبراير، ورد طهران.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.