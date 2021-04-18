روسيا ترفض مزاعم تشيكية بتورطها في انفجار مميت بموقع للذخائر عام 2014

رفضت روسيا ، اليوم الأحد، مزاعم الحكومة التشيكية بتورطها في انفجار مميت في موقع للذخائر في عام 2014.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية فى بيان لها اليوم الأحد: "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية".



وأضافت أن "ردنا سيجبر الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الاستفزازات على الشعور بالمسؤولية الكاملة عن خروجهم على أسس العلاقات الطبيعية بين بلدينا".



وجاء إعلان رئيس الوزراء التشيكى اندريه بابيس غير المتوقع بهذا الشأن فى وقت متأخر من يوم السبت تزامنا مع تزايد القلق فى الولايات المتحدة وأوروبا ازاء الحشد العسكرى الروسى على الحدود مع أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



وقالت موسكو ان هذه الاتهامات "تتجاوز حد السخافة".