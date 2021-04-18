لميس الحديدي عن مشهد اعتصام رابعة في «الاختيار 2»: وثق حقائق شاهدناها جميعًا

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مسلسل "الاختيار 2" وثق حقائق شاهدناها جميعًا وعايشناها كمصريين وإعلاميين في إطار التغطية اليومية.

تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، أن مشاهد رابعة وثقها المسلسل بكل وضوح وكيف استخدم قيادات الإرهابية الناس كدروع وتروس بشرية، متسائلة: "فين القيادات اللي فضلوا طول أيام الاعتصام على المنصة بيخطبوا في الناس وقت الاعتصام؟ لماذا إختفوا أثناء الفض وتركوا الناس كدروع بشرية؟! كلها مشاهد قمنا بتغطيتها ونستطيع أن نميز الحقائق وأكرر شكري للمخرج بيتر ميمي لمزج المشاهد الحقيقية مع السياق الدرامي دون أن يفرق المشاهد بينهما في إخراج بديع".

اكملت الإعلامية: "توثيق الأحداث بين الصور الحقيقية والدرامية، البطل الحقيقي في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ليس أاحمد مكي ولا كريم عبد العزيز ولكن أيضاً الشرطة والأمن المركزي والدروع البشرية من النساء والاطفال التي استخدمتها جماعة الإخوان الارهابية كي يقتلوا وأول مايسقط قتيل يقلك شهيد لكن الحقيقة أول واحد اتضرب مين؟ الحقيقة هو واحد من الأمن المركزي سواء ضابط أو عسكري هم أول من سقطوا وكانوا شهداء وده موثق كانوا راكبين كل العمارات حيث بدأت القنص باستهداف أحد رجال الشرطة وعندما بدأت الشرطة في الرد في محاولة لضبط النفس لكن إزاي ضبط نفس مع ناس عاوزة دم وقتل"؟!

أتمت الحديدي: "بنقول الحمد لله إننا دولة وقفنا وصمدنا ومعنا جيش وشرطة وقدرنا نقف على رجلينا ونعيش ونوثق ونحكي وإحنا آمنين لأننا وقتها لا أذكر أننا كنا آمنين ومكناش نعرف نمشي في الشوراع كان هجوم على كنائس وأقسام الشرطة وأي حد لم يكن هذا بلدًا أمنًا لكن مؤسسات الدولة لم تقبل أن يكون هذا البلد غير أمن وكان بداية ترسيخ فكرة الدولة وكانت البداية من فض بؤرة الارهاب في إعتصامي رابعة والنهضة".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساء، ويذاع في رمضان على "إكسترا نيوز" من السبت إلى الاثنين في تمام الحادية عشر مساءً.