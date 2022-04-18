تعليم مطروح: إحالة عدد من العاملين بمدارس حي الشروق للتحقيق بسبب التقصير

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قرر عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح، إحالة عدد من العاملين بمدارس حي الشروق النابعة لإدارة مطروح التعليمية للتحقيق؛ بسبب التقصير في أداء واجباتهم الوظيفية،وعدم الانضباط الإدارى،و تعطيل سير العمليه التعليميه بالمدارس التي يعملون بها.

جاء ذلك خلال قيامة بجولة تفقدية مفاجئة في مدارس حي الشروق (ك ٧)؛ لمتابعة مسار العمل فيها، حيث توجه لمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين.

و تابع انضباط العمل والاستعدادات النهائية للامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر بدايته صباح اليوم الاثنين.

واختتم شحاتة، جولته بمتابعة مسار العمل بمدرسة السادات الابتدائية واستعدادات المدرسة لامتحان المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الابتدائي المقرر انطلاقه اليوم لمدة ثلاث أيام كذلك الاستعداد للامتحانات العملية لطلاب الصفين الخامس والسادس.