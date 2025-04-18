ضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم، بالتعاون مع مديرية التموين، حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف محمد هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتمكن طارق أبو هواش، مدير الرقابة التموينية، من ضبط كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية، والمرور على 12 مكتبًا بيطريًا، وتحرير محضري غش تجاري، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر إدارية تتعلق بالترخيص، وضبط كمية من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة من المرور على عدد من الصيدليات، حيث تم تحرير محضر لعدم وجود صيدلي، وذلك من قبل هيئة الدواء. كما تم المرور على 3 مصانع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتصنيع، والتأكد من توافر الاشتراطات الفنية الخاصة بها.

وترأس الحملة طارق أبو هواش، رئيس الرقابة، بمشاركة عباس محمد، وخالد سعيد، وكامل عمران، وبالتعاون مع فرق الرقابة والمتابعة بالمحافظة، ومديريات الطب البيطري والزراعة والعلاج الحر، وهيئة التصنيع.