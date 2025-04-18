رئيس أكاديمية الفنون توقّع بروتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية

وقّعت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، بحضور الأميرة نورة بنت تركي الفيصل، بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للسينما بعمادة الدكتور إيمان يونس، وجامعة عفت برئاسة الدكتورة هيفاء جمل الليل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الاستعانة بخبرات الأكاديمية في تدريس الفنون المختلفة، وذلك لطبيعتها المتفردة، فهي المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تعنى بتدريس كافة أشكال الفنون وتخريج أجيال متخصصة، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على التعاون المثمر والبناء مع الجامعات الأخرى بالعالم العربي.

كما بحثت جبارة خلال لقائها سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الأكاديمية والجامعة، والاتفاق على تبادل الزيارات في القريب العاجل.

يُذكر أن جامعة عفت قد بدأت عملها كأول جامعة نسائية في المملكة العربية السعودية، وقد ضمّت العديد من التخصصات وساهمت في تعليم عدد كبير من النساء اللواتي أصبحن اليوم مشاركات بفاعلية في المجتمع السعودي، والآن تمارس نشاطها التعليمي كجامعة مشتركة تجمع بين أرجائها مختلف الطلاب لتعليم العديد من التخصصات المتنوعة.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، والدكتور محمد غزالة، رئيس قسم الفنون السينمائية بجامعة عفت.