أُقيم حفل ختام مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة في مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون بالهرم، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمُسمّاة الدورة الأولى على اسمه، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المهرجان، والدكتور محمد فؤاد صدقي مدير المهرجان.

قدّم الحفل الفنان الشاب مصطفى عماد والفنانة الشابة ريم المصري، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الدكتورة غادة جبارة بعنوان «شكرًا من القلب»، ثم تبعه فيديو مجمع للعروض التي شاركت في الدورة الأولى.

وفي لقطة خاصة قدّم الفنان أحمد ماجد فقرة تكريم ضيوف المهرجان، وهم: الفنان طه دسوقي، الفنان عصام عمر، والفنانة سماء إبراهيم، ثم تبعها تقديم فيديو عن أعضاء اللجنة العليا، وشمل الفيديو أيضًا استعراضًا لصور مديري المواقع والإدارات وأبطال حفل الافتتاح واللجان التنفيذية للمهرجان، ثم تم تكريم رعاة الدورة الأولى، ومنهم: نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الفنان أحمد سلامة، والمنتج علي إبراهيم، والمنتجة هبة الهواري، والإعلامي محمد بدر عضو اللجنة العليا، والمهندس أكرم عبد المالك، والمهندس عماد عدلي، والمهندس رفعت سعد، ومحمد حسني.

عقب ذلك تم تكريم لجان تحكيم مسابقة الفضاءات غير التقليدية، وهم: الدكتورة ياسمين عبد الحسيب، والفنانة سماح السعيد، والفنانة أسماء يحيى طاهر، والدكتور عمر المعتز بالله، والفنانة ميريت ميشيل، وتكريم لجنة تحكيم مسابقة العلبة الإيطالي، وهم: المخرج أكرم فريد، والمخرج محمد النقلي، والمنتجة هبة الهواري، والفنان علاء قوقة، والفنانة كريمة منصور، والدكتور صبحي السيد.

وعرضت اللجان مجموعة من التوصيات لإدارة المهرجان لتنفيذها في الدورات القادمة بإذن الله، ومنها: إتقان اللغة العربية في تقديم العروض، والالتزام بمدة العروض كما أُعلنت، وتغيير مسمى جائزة أفضل استعراض لتصبح أفضل دراما حركية، وكذلك دمج البيئة في السرد المسرحي، وفهم الموقع وتحويله إلى مساحة درامية، واستخدام الحواس الأخرى لدى الجمهور لتعزيز انغماسه ومشاركته في العرض بشكل تفاعلي، وتقليل استخدام ماكينة الدخان في العروض، وإقامة ورشة لتعليم مسرحة الأماكن غير التقليدية.

ثم جاءت لحظة توزيع جوائز الدورة الأولى، والتي تنوعت بين الجوائز المادية والعينية وشهادات التقدير كالتالي: أولًا مجموعة من شهادات التقدير لكل من: الطفلة كارما وليد عن عرض "حكاية من الذاكرة"، ورنا شامل مصممة عرائس عرض "البؤساء"، وشهادة تميز في الإخراج لمحمد الحضري عن عرض "ليالينا".

وجاءت نتائج مسابقة الفضاءات غير التقليدية كالتالي:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى عرض "دمى من ورق"، أفضل بوستر لسعد الدين علي عن عرض "يوميات ممثل مهزوم"، أفضل مكياج ليارا إبراهيم عن عرض "يوميات ممثل مهزوم"، أفضل إعداد أو دراماتورج لمحمد الحضري عن عرض "الضيف"، واستحداث جائزة بعنوان ملحقات المنظر أو الإكسسوار لكريم معروف عن عرض "يوميات ممثل مهزوم"، جائزة أفضل تأليف موسيقي لمحمود وجيه عن عرض "مباراة القمة"، أفضل إضاءة مناصفة بين: أحمد طارق عن عرض "مباراة القمة"، ووليد درويش عن عرض "الزائر"، أفضل ملابس ليارا إبراهيم عن عرض "يوميات ممثل مهزوم"، أفضل ديكور لهبة الكومي عن عرض "حلم ليلى"، أفضل ممثل لصلاح عبد العزيز عن عرض "الضيف"، أفضل ممثلة لهبة الكومي عن عرضي "حلم ليلى" و"الزائر"، أفضل مؤلف لعصام نبيل عن عرض "يوميات ممثل مهزوم"، أفضل مخرج لجاسمين أحمد عن عرض "الزائر". وتم حجب جوائز: أفضل استعراضات، وأفضل أشعار، وأفضل عرض.

وفيما يتعلق بجوائز مسابقة مسرح العلب الإيطالية فكانت:

جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض "البؤساء"، وأفضل بوستر لعمرو فتحي عن عرض "ليالينا"، أفضل مكياج لأحمد شاكر عن عرض "ليالينا"، أفضل إعداد أو دراماتورج لمحمود جراتسي عن عرض "البؤساء"، أفضل استعراضات لرحيل عماد عن عرض "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير"، أفضل تأليف موسيقي لزياد هجرس عن عرض "الطاحونة الحمراء"، أفضل أشعار لأحمد زيدان عن عرض "الطاحونة الحمراء"، أفضل إضاءة لوليد درويش عن عرض "الجريمة والعقاب"، أفضل ملابس لهويدا عاطف عن عرض "البؤساء"، أفضل ديكور لهشام عادل عن عرض "الجريمة والعقاب"، أفضل ممثلة لنغم صالح عن عرض "الجريمة والعقاب"، أفضل ممثل لكريم أدريانو عن عرض "الجريمة والعقاب"، أفضل مؤلف لفيصل رزق عن عرض "حتى يطير الدخان"، أفضل مخرج لعماد علواني عن عرض "الجريمة والعقاب"، أفضل عرض بجائزة 20 ألف جنيه مقدمة من نقابة المهن التمثيلية لعرض "الجريمة والعقاب".

وأعلن المنتج علي إبراهيم عن توقيع خمسة عقود مع كل من: أصحاب شهادات التقدير ماريا أسامة عن عرض "حكاية من الذاكرة" – إنتاج مستقل، وأحمد ناجي عن عرض "ليالينا" – إنتاج مستقل، ومحمد أمين عن عرض "الطاحونة الحمراء" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأصحاب جائزة أفضل ممثل كريم أدريانو، وأفضل ممثلة نغم صالح. أما المنتجة هبة الهواري فأعلنت هي الأخرى عن توقيع عقود مع كل الفائزين في أقسام: التأليف، والتمثيل، والتأليف الموسيقي، لأعمالها الإنتاجية القادمة في الإذاعة.