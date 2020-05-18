الولايات المتحدة تدين إقصاء تايوان من المشاركة في اجتماع منظمة الصحة العالمية

أدان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إقصاء تايوان من المشاركة في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية الذي انطلق اليوم الاثنين، متهما المنظمة الأممية بممارسة لعبة سياسية والرضوخ لضغوط الصين فيما يتعلق بأزمة وباء كورونا المستجد.

ووجه بومبيو انتقادا مباشرا لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، قائلا إن مدير المنظمة الأممية أظهر "عدم الاستقلال"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع السنوي كان من الممكن أن يضم تايوان التي لا تعترف بها الأمم المتحدة بها كدولة تحت ضغط من الصين.

وأضاف بومبيو أن قرار إقصاء تايوان من المشاركة في الاجتماع يؤثر على "مصداقية وفعالية منظمة الصحة العالمية".

وتابع بومبيو قائلا :" نحن بحاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف للقيام بمهامها المعلنة وخدمة مصالح جميع الدول الأعضاء، وليس لممارسة لعبة السياسة بينما تبقى الأرواح على المحك"، موضحا أن احتواء تايوان للفيروس كان أحد أفضل الاساليب على مستوى العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بممارسة "التعتيم" بشأن فيروس كورونا، والفشل في تعاملها مع الجائحة.