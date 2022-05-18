رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية ويكرم المتميزين بكلية التمريض

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بكلية التمريض للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم، والتي نظمها إدارة رعاية الشباب واتحاد الطلاب بالكلية، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على عمادة الكلية، الدكتورة أمينة محمد ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإيمان محمد علي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضاً تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتي المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى تكريم ٧٠ طالبا وطالبة من المتميزين في الأنشطة والحاصلين على مراكز متقدمة، داعياً الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الانشطة التي تنظمها الجامعة، حتي يتسني لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم علي تحمل المسئولية والثقة بالنفس.

وأوضحت الدكتورة أمينة محمد ثابت، أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، مشيرة إلى تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل النشاط الرياضي والجوالة، الأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعي وغيرها.