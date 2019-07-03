إصابة11 شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق بلبيس العاشر الإقليمي مدخل العاشر اتجاه بلبيس ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق بلبيس العاشر الإقليمي مدخل العاشر اتجاه بلبيس ، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم ، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.