متحدث الوزراء: طلبات رجال الأعمال مشروعة وتستهدف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أعلنته الحكومة في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، يتضمن شرحًا لما شهده اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه يأمل في إحداث القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، لنقلة نوعية في ملف الاستثمار.

وذكر أن القرارات تأتي استجابة لطلبات ومناشدات رجال الأعمال المصريين والأجانب على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن «المجلس عقد جلسات متعددة مع كل الأطراف».

وأوضح متحدث الوزراء أن القرارات تأتي استجابة لشكاوى المستثمرين الواردة إلى الوحدة الدائمة لحل مشكلاتهم بالمجلس، مؤكدًا أنها طلبات ومناشدات مشروعة.

وذكر أن المطالب عرضت على الرئيس السيسي، خلال اجتماع أمس، ووافق عليها على الفور لأنها مشروعة وتستهدف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير مناخ ملائم للمستثمرين المصريين.