ارتفاع حصيلة وفيات متسلقي جبل إيفرست إلى 8

توفي اثنان من المتسلقين لجبل إيفرست اليوم الخميس، ما يرفع إجمالي الوفيات في موسم الربيع الحالي إلى ثمانية أشخاص، حسبما قال مسؤولون بقطاع السياحة في نيبال.

وتوفي متسلق صيني بالقرب من ساوث ساميت بعد الظهر، بينما توفيت متسلقة هندية في أحد المستشفيات في لوكلا صباح اليوم الخميس، حسبما أفاد بيجيان كويرالا، وهو مسؤول بوزارة السياحة في نيبال.

وتم نقل المتسلقة الهندية جوا من المعسكر الأساسي حيث كانت تتأقلم على الأجواء هناك. ولا يزال سبب وفاتهما على وجه الدقة مجهولا.

وقال كويرالا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "جثمان المتسلقة الهندية قد تم نقله بالفعل إلى كاتماندو، بينما لم نتلق بعد أي تفاصيل أخرى عن المتسلق الصيني الراحل".

وقال مسؤولو وزارة الصحة في نيبال إنه بهاتين الضحيتين، ترتفع حصيلة الوفيات هذا الموسم حتى الآن إلى ثمانية أشخاص.

وتوفي أمس الأربعاء متسلق من مولدوفا بالقرب من ساوث كول، بينما توفي شخص من سكان الهيمالايا بالقرب من المعسكر الثالث، أول أمس الثلاثاء. وتوفي متسلق من الولايات المتحدة وثلاثة متسلقين من سكان الهيمالايا بداية الموسم.

وقالت مصادر بالمعسكر الأساسي إن هناك زيادة في الحالات المرضية المرتبطة بالصقيع والارتفاعات هذا الموسم.

وأصدرت نيبال تصاريح لـ 478 متسلقا هذا العام، باستثناء المرشدين المحليين.

وتضم نيبال ثمانية من أعلى القمم الجبلية الأربعة عشرة في العالم، وكلها يتجاوز ارتفاعها 8 آلاف متر.